Журналистка рассказала о предполагаемом отце второй дочери Лободы

Журналистка Алена Жигалова в своем YouTube-шоу "Алена, блин! говорит" выдвинула свою теорию о том, кто на самом деле является отцом младшей дочери певицы Светланы Лободы.
Блогерша считает, что наследница звезды Тильда не была рождена от фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна. Более того, по словам Жигаловой, исполнительница придумала эту историю, чтобы скрыть правду.
"Света родила от бизнесмена, который был женат, и который, когда узнал о беременности, обещал жениться на ней, но что-то пошло не так. Света забеременела — мужик слился. Светлане нужно было как-то выходить из этой ситуации", - поделилась она.
Как объяснила Жигалова, придумать легенду о беременности от вокалиста Rammstein певице помогли пиарщики.