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54 минуты назад

Елена Темникова выиграла в суде у бренда жвачки Love is...

Газета.Ru

Певица Елена Темникова выиграла в суде у известного бренда жвачки Love is…, арбитражный суд Москвы отклонил иск голландской компании-правообладателя Minikim Holland B.V., сообщает РИА "Новости".

Темникова выиграла в суде у бренда жвачки Love is...
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Компания-владелец обвинила Темникову в незаконном использовании изображений своего бренда на обложке трека "Как на фантиках Love is…". С исполнительницы через суд потребовали 3 млн рублей. Темникова выпустила песню в августе 2020 года, на размещенной в соцсетях обложке были изображены персонажи, похожие на героев из упаковки жвачки Love is…

Однако по результатам судебной экспертизы выяснилось, что изображения на обложке трека, а также на футболках, выпущенных к релизу, являются самостоятельным авторским произведением.

Звёзды,Елена Темникова,
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