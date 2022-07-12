Темникова выиграла в суде у бренда жвачки Love is...

Компания-владелец обвинила Темникову в незаконном использовании изображений своего бренда на обложке трека "Как на фантиках Love is…". С исполнительницы через суд потребовали 3 млн рублей. Темникова выпустила песню в августе 2020 года, на размещенной в соцсетях обложке были изображены персонажи, похожие на героев из упаковки жвачки Love is…