Темникова выиграла в суде у бренда жвачки Love is...

Певица Елена Темникова выиграла в суде у известного бренда жвачки Love is…, арбитражный суд Москвы отклонил иск голландской компании-правообладателя Minikim Holland B.V., сообщает РИА "Новости".
Компания-владелец обвинила Темникову в незаконном использовании изображений своего бренда на обложке трека "Как на фантиках Love is…". С исполнительницы через суд потребовали 3 млн рублей. Темникова выпустила песню в августе 2020 года, на размещенной в соцсетях обложке были изображены персонажи, похожие на героев из упаковки жвачки Love is…
Однако по результатам судебной экспертизы выяснилось, что изображения на обложке трека, а также на футболках, выпущенных к релизу, являются самостоятельным авторским произведением.