Звездные пары, которые сошлись после измен

Прощать измену или нет — личное дело каждого человека и зависит от его взгляда на отношения. Несмотря на то, что многие относятся к изменам категорично, есть и те, кто готов вновь возобновить отношения, принять и простить вновь. Среди таких людей много знаменитостей, которые состоят в браке до сих пор. О них — в материале “Рамблера”.

Дэвид и Виктория Бекхэмы

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В 2004 году Дэвид Бекхэм уехал в Мадрид по контракту с футбольной командой, и тогда разлука с супругой стала причиной того, что футболист изменил возлюбленной. Сначала появились слухи о том, что Бекхэм втайне встречается со своей помощницей Ребеккой Лус. Виктория узнала обо всем из СМИ, связалась с любовницей своего мужа, на что та ответила, что футболист сам проявил инициативу. Тогда модель поставила своему супругу условие: он должен опровергнуть связь с помощницей, и тогда они смогут быть вместе. Бекхэм назвал Лус девушкой легкого поведения и скандал замяли, но та решила отомстить.

В итоге Лус пошла на телешоу британского канала Sky. По слухам, за подробное интервью, описание романа и предоставление доказательств ей заплатили 350 тысяч фунтов. Она показала переписки с футболистом и рассказала о его ухаживаниях. Сначала он позвал ее на ужин, а потом они поехали в отель. После этого Бекхэм продолжал ухаживать, но все прекратилось после того, как о романе узнала пресса.

С тех пор таблоиды часто говорят о новых романах Дэвида на стороне, но таких масштабных доказательств этого пока никто не предоставлял. В любом случае, несмотря на это, пара остается вместе.

Бейонсе и Джей Зи

Одна из самых красивых пар современности переживала настоящие ссоры и измену. Сначала в СМИ появились слухи о том, что артисты находятся на грани развода, а потом произошел “Элеваторгейт” — сестра Бейонсе Соланж набросилась на рэпера в лифте, запись видеонаблюдения попала к журналистам. Когда Соланж спросили, в чем была причина драки, она отказалась комментировать свои действия. Поклонники предположили, что она напала на рэпера из-за измены. В итоге поклонники все поняли после того, как певцы выпустили песни, посвященные друг другу. В текстах Бейонсе говорит о том, что ее муж изменял ей с некой “Беккой с красивыми волосами”, а Джей Зи, в свою очередь, попросил прощения.

Позже инсайдеры из окружения пары рассказали, что они действительно были на грани развода. Бейонсе хотела уйти от рэпера, но решила сохранить брак ради ребенка. После скандала с Беккой в изменах Джей Зи замечен не был.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В 2020 году Джастина Тимберлейка застали с другой женщиной, которая была его коллегой по съемочной площадке. Тогда поклонники пары были уверены, что они разведутся, ведь в 2011 они уже были на грани развода, по слухам, из-за измен певца.

На фотографиях было видно, как Тимберлейк вместе со своей коллегой Алишей Вейнрайт выпивал и держался за руки на одной из вечеринок. Отрицать что-либо было бессмысленно, поэтому вскоре появились слухи и о скором разводе пары.

Пока Джессика Бил хранила молчание, Тимберлейк выступил с заявлением. Он попросил прощения у супруги и рассказал, что в тот вечер много выпил, из-за чего и позволил себе лишнего. При этом, он отметил, что никакого романа между ним и Вейнрайт нет. Актриса тоже подтвердила, что не встречается с Тимберлейком.