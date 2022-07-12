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1 час назад

Стала известна цена квартиры Никаса Сафронова в центре Москвы

Даша Краснова

Известный художник Никас Сафронов раскрыл стоимость своей квартиры в Брюсовом переулке в центре столицы. По его словам, недвижимость обошлась ему в 20 миллионов долларов. Об этом сообщает "Мослента".

Стала известна цена квартиры Никаса Сафронова в центре Москвы
Фото: кадр из передачикадр из передачи

Дом, где живет художник, планировали снести в конце 1990-х годов. План не осуществился из-за протеста жильцов. Вместо этого здание укрепили и надстроили три коммерческих этажа над пятью историческими.

«Мне предложили один из них, и я приобрел его в 2000 году. Он был двухуровневым. Там сейчас стоит кровать Марии Антуанетты. А в 2001-2002 годах купил еще и верхний этаж. И еще на ремонт потратил 6,5 миллиона», — рассказал Сафронов.

До этого мы рассказывали, как незнакомец вселился в квартиру мужчины и отказался уходить.

Звёзды,Никас Сафронов,
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