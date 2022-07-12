Стала известна цена квартиры Никаса Сафронова в центре Москвы

«Мне предложили один из них, и я приобрел его в 2000 году. Он был двухуровневым. Там сейчас стоит кровать Марии Антуанетты. А в 2001-2002 годах купил еще и верхний этаж. И еще на ремонт потратил 6,5 миллиона», — рассказал Сафронов.