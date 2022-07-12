Благотворительный концерт памяти Жанны Фриске, обернулся скандалом. В этот день певице исполнилось бы 48 лет, на мероприятие были приглашены коллеги звезды и молодые исполнители. Об этом сообщает «Дни.ру».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Виной всему стало поведение организаторов, которое вызвало возмущение артистов. Выяснилось, что за право выступить на концерте исполнителю нужно заплатить пять тысяч рублей. А билеты для зрителей стоили по тысяче рублей.

Больше всех «концерт» раскритиковал певец Александр Попов. По информации издания, он даже кричал в лицо отцу Фриске, что не будет принимать участие в «этой бизнес-конференции».

"Это не благотворительный концерт, а рынок ради поборов с людей и набивания своих карманов. Те, кто устроил это безобразие, опорочили имя и фамилию Жанны Фриске", — цитирует издание гостя.

По словам певца, Жанна Фриске не заслужила такого отношения к себе и такого «концерта памяти». Вслед за Поповым благотворительное мероприятие покинули и другие артисты.