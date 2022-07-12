Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

Концерт памяти Жанны Фриске обернулся скандалом

Даша Краснова

Благотворительный концерт памяти Жанны Фриске, обернулся скандалом. В этот день певице исполнилось бы 48 лет, на мероприятие были приглашены коллеги звезды и молодые исполнители. Об этом сообщает «Дни.ру».

Концерт памяти Жанны Фриске обернулся скандалом
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Виной всему стало поведение организаторов, которое вызвало возмущение артистов. Выяснилось, что за право выступить на концерте исполнителю нужно заплатить пять тысяч рублей. А билеты для зрителей стоили по тысяче рублей.

Больше всех «концерт» раскритиковал певец Александр Попов. По информации издания, он даже кричал в лицо отцу Фриске, что не будет принимать участие в «этой бизнес-конференции».

"Это не благотворительный концерт, а рынок ради поборов с людей и набивания своих карманов. Те, кто устроил это безобразие, опорочили имя и фамилию Жанны Фриске", — цитирует издание гостя.

По словам певца, Жанна Фриске не заслужила такого отношения к себе и такого «концерта памяти». Вслед за Поповым благотворительное мероприятие покинули и другие артисты.

До этого мы рассказывали про рак у двоюродной сестры Фриске.

Звёзды,Жанна Фриске,Александр Попов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители