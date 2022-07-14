Чурикова рассказала, как восстанавливается после операции

Телеведущая Яна Чурикова перенесла операцию по удалению аппендицита. Выписавшись из больницы, звезда рассказала о процессе восстановления после хирургического вмешательства.

«Сама операция проводится методом лапароскопии. Плюсов миллион. Один из важнейших — отсутствие большого разреза брюшной полости, только три косметических рубца», — поделилась Чурикова.

Сейчас же Чурикова старается больше времени проводить на свежем воздухе. Однако врачи прописали ей особую диету, которая не позволяет насладиться всеми прелестями летней кухни.