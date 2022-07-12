Стала известна стоимость вставных зубов звезды Наташи Королевой

Певица Наташа Королева удивляет поклонников белоснежной улыбкой с синеватым оттенком. Зубы точно не натуральные. По просьбе Blitz стоматолог Дмитрий Богуславский примерно оценил стоимость такого протезирования.

Сложно сказать какой это объем протезирования. По поводу цены, она сильно варьируется, все зависит от врача: пропасть между неопытными и гуру — от 25 до 150 тысяч за зуб", - поделился стоматолог.