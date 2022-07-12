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3 часа назад

Стала известна стоимость вставных зубов звезды Наташи Королевой

Моя Москва.онлайниещё 1

Певица Наташа Королева удивляет поклонников белоснежной улыбкой с синеватым оттенком. Зубы точно не натуральные. По просьбе Blitz стоматолог Дмитрий Богуславский примерно оценил стоимость такого протезирования.

Стала известна стоимость вставных зубов звезды Наташи Королевой
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Сложно сказать какой это объем протезирования. По поводу цены, она сильно варьируется, все зависит от врача: пропасть между неопытными и гуру — от 25 до 150 тысяч за зуб", - поделился стоматолог.

По словам врача, новые зубы Королевой могут стоить около 5 миллионов рублей. И такой необычный их тон, вероятно, был выбран по желанию самой певицы. Сегодня возможен любой каприз, в том числе и прозрачно-голубая улыбка.

Звёзды,Дмитрий Богуславский,Наташа Королева,
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