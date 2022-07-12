Стала известна стоимость вставных зубов звезды Наташи Королевой

Певица Наташа Королева удивляет поклонников белоснежной улыбкой с синеватым оттенком. Зубы точно не натуральные. По просьбе Blitz стоматолог Дмитрий Богуславский примерно оценил стоимость такого протезирования.
Сложно сказать какой это объем протезирования. По поводу цены, она сильно варьируется, все зависит от врача: пропасть между неопытными и гуру — от 25 до 150 тысяч за зуб", - поделился стоматолог.
По словам врача, новые зубы Королевой могут стоить около 5 миллионов рублей. И такой необычный их тон, вероятно, был выбран по желанию самой певицы. Сегодня возможен любой каприз, в том числе и прозрачно-голубая улыбка.