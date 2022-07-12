Сын Дэвида Бекхэма Ромео расстался с девушкой

"По сути, отношения на расстоянии в их юном возрасте дали о себе знать. Ромео и Миа - прекрасные молодые люди, они очень любят друг друга, и семья Бекхэмов обожает Мию. Она продолжает сотрудничать с Викторией Бекхэм по работе, но, к сожалению, Ромео и Миа больше не вместе",