Сын Дэвида Бекхэма Ромео расстался с девушкой

Сын Дэвида Бекхэма, футболист Ромео Бекхэм, и модель Миа Риган приняли решение расстаться после трех лет отношений. Об этом пишет Daily Mail.
По информации источников, близких к паре, причиной их разрыва стала невозможность поддерживать отношения на расстоянии. Бекхэм развивает футбольную карьеру в США, а Риган работает моделью в Великобритании.
Ромео играет в качестве полузащитника в футбольном клубе "Интер Майами II" из Флориды, совладельцем которого является его отец.
"По сути, отношения на расстоянии в их юном возрасте дали о себе знать. Ромео и Миа - прекрасные молодые люди, они очень любят друг друга, и семья Бекхэмов обожает Мию. Она продолжает сотрудничать с Викторией Бекхэм по работе, но, к сожалению, Ромео и Миа больше не вместе",
- сказал инсайдер. Сейчас сын Дэвида Бекхэма удалил все посты с бывшей девушкой из Instagram.