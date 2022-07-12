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2 часа назад

Сын Дэвида Бекхэма Ромео расстался с девушкой

Газета.Ru

Сын Дэвида Бекхэма, футболист Ромео Бекхэм, и модель Миа Риган приняли решение расстаться после трех лет отношений. Об этом пишет Daily Mail.

Сын Дэвида Бекхэма Ромео расстался с девушкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источников, близких к паре, причиной их разрыва стала невозможность поддерживать отношения на расстоянии. Бекхэм развивает футбольную карьеру в США, а Риган работает моделью в Великобритании.

Ромео играет в качестве полузащитника в футбольном клубе "Интер Майами II" из Флориды, совладельцем которого является его отец.

"По сути, отношения на расстоянии в их юном возрасте дали о себе знать. Ромео и Миа - прекрасные молодые люди, они очень любят друг друга, и семья Бекхэмов обожает Мию. Она продолжает сотрудничать с Викторией Бекхэм по работе, но, к сожалению, Ромео и Миа больше не вместе",

- сказал инсайдер. Сейчас сын Дэвида Бекхэма удалил все посты с бывшей девушкой из Instagram.

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