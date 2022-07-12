Дженнифер Лопес призналась в панических атаках

Дженнифер Лопес известна кипучей энергией, помогающей ей концентрироваться сразу на нескольких проектах. Между выпуском музыкальных хитов, съёмками в популярных фильмах и презентацией косметики JLo Beauty она подтверждает снова и снова свой звёздный статус и вносит вклад в развитие развлекательной индустрии. Но даже Дженнифер признаёт, что ей тоже нужна периодически пауза, поделившись на сайте onthejlo.com письмом под названием «Никто не увяз в крысиных бегах больше, чем я». Звезда «Стриптизёрш» (2019) обсудила важность сна и поделилась воспоминаниями о том, как в 20 с лишним «почувствовала себя физически парализованной» после сильных панических атак, вызванных усталостью.
«В моей жизни было время, когда я спала в сутки по 3-5 часов. Я проводила дни на съёмках, а ночи в студии, устраивая презентации и снимая видеоклипы на выходных», - написала она. «Я приближалась к 30-и годам и думала, что непобедима». Такой образ жизни вполне устраивал артистку, пока в один из моментов её не накрыла в трейлере «многотонная» усталость, вызванная переутомлением и стрессом. Да так, что она не могла двинуться с места. «Меня как будто полностью заморозило», - пояснила Дженнифер. «Я не могла ясно видеть, симптомы начали пугать меня, и от этого страх только усиливался. Сейчас я знаю, это была классическая паническая атака, вызванная усталостью, но я не слышала об этом термине в то время».
Вновь обрести равновесие певице и актрисе помогли специалисты, которые напомнили ей о необходимости заботиться о себе – достаточно спать, правильно питаться и заниматься спортом, чтобы работать столько, сколько она хочет. Сейчас исполнительница хита Let’s Get Loud сделала приоритетом психическое здоровье, включив для его поддержания и «сон красоты». Отдых, по её словам, «накапливается со временем» и приводит к невероятным результатам. «Иногда я просыпаюсь и говорю: «Вау! Я сбросила 10 лет со своего лица! Вот что может сделать с вами хороший сон».
Дженнифер также раскрыла фанатам секрет своей неувядающей красоты - жить насыщенной жизнью, побеждающей старение. А панические атаки стали для неё своего рода пробуждением к тому, чтобы открыть для себя дорогу к хорошему самочувствию. Завершила Лопес письмо слоганом: «У красоты нет срока годности».