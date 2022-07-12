Дженнифер Лопес призналась в панических атаках

«В моей жизни было время, когда я спала в сутки по 3-5 часов. Я проводила дни на съёмках, а ночи в студии, устраивая презентации и снимая видеоклипы на выходных», - написала она. «Я приближалась к 30-и годам и думала, что непобедима». Такой образ жизни вполне устраивал артистку, пока в один из моментов её не накрыла в трейлере «многотонная» усталость, вызванная переутомлением и стрессом. Да так, что она не могла двинуться с места. «Меня как будто полностью заморозило», - пояснила Дженнифер. «Я не могла ясно видеть, симптомы начали пугать меня, и от этого страх только усиливался. Сейчас я знаю, это была классическая паническая атака, вызванная усталостью, но я не слышала об этом термине в то время».