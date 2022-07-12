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2 часа назад

Жигалова опровергла отцовство Линдеманна младшей дочери Лободы

Вечерняя Москва

Отцом второй дочери певицы Светланы Лободы является неизвестный бизнесмен, а не Тилль Линдеманн. Об этом рассказала блогер Алена Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Жигалова опровергла отцовство Линдеманна младшей дочери Лободы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Совершенно недавно она узнала, что звезда шоу-бизнеса встречалась долгое время с женатым бизнесменом, от которого и выносила свою вторую дочь Тильду. Предприниматель должен был жениться на ней, однако отказался от этой затеи. Тогда «в мозгу ее гениальных пиарщиков родился план».

— Ведь недавно на фестивале «Жара» Света встречалась с Тиллем Линдеманном. Он активно за ней ухаживал, вился вокруг нее. И даже, знаете, на моих глазах они что-то флиртовали, ходили в какое-то кино, — отметила она.

Однако Жигалова сомневалась в правдивости их взаимоотношений. Впоследствии она узнала, что с Тиллем был заключен контракт, согласно которому музыкант соглашался с новостями о том, что он отец Тильды, сообщает сайт «Пятого канала».

9 июля российский продюсер Александр Толмацкий рассказал о будущих сложностях в карьере певиц Светланы Лободы и Веры Брежневой. Так, он заявил, что многие украинские артисты получали доход благодаря России. По его словам, некоторым эстрадным звездам придется забыть о таком заработке после критики военной спецоперации на Украине.

Звёзды,Светлана Лобода,Вера Брежнева,
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