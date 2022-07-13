Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
2 часа назад

Кушанашвили заявил, что к Разину приходит "призрак Шатунова"

Газета.Ruиещё 4

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу "Каково?!" на YouTube высказался о конфликте продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина и покойного экс-солиста группы Юрия Шатунова.

Кушанашвили заявил, что к Разину приходит "призрак Шатунова"
Фото: Газета.руГазета.ру

По словам Кушанашвили, судившийся с Шатуновым за права на песни "Ласкового мая" Разин - сострадательный человек.

"Напрасно думаете, что Разин — чучело набитое соломой. Я и сам так раньше думал, но он человек сострадательный. Если продлит судебные процессы, тогда выражу ему фи", - заявил он.

Кушанашвили уверен, что Разин сам "отравил себе жизнь".

"Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как он выключает свет и готовится ко сну. Разин не содействовал нормальной жизни Шатунова этими судами..." - цитирует шоумена "СтарХит".

58-летний Разин уверен, что за подорванное здоровье Шатунова нужно винить суд, разрешивший ему исполнять хиты "Ласкового мая", якобы подав ему ложную надежду. Недавно он сообщил, что за неделю до смерти у Юрия Шатунова случился сердечный приступ.

Звёзды,Юрий Шатунов,Андрей Разин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители