Кушанашвили заявил, что к Разину приходит "призрак Шатунова"

Телеведущий Отар Кушанашвили в своем шоу "Каково?!" на YouTube высказался о конфликте продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина и покойного экс-солиста группы Юрия Шатунова.
По словам Кушанашвили, судившийся с Шатуновым за права на песни "Ласкового мая" Разин - сострадательный человек.
"Напрасно думаете, что Разин — чучело набитое соломой. Я и сам так раньше думал, но он человек сострадательный. Если продлит судебные процессы, тогда выражу ему фи", - заявил он.
Кушанашвили уверен, что Разин сам "отравил себе жизнь".
"Призрак Шатунова приходит к нему сразу, как он выключает свет и готовится ко сну. Разин не содействовал нормальной жизни Шатунова этими судами..." - цитирует шоумена "СтарХит".
58-летний Разин уверен, что за подорванное здоровье Шатунова нужно винить суд, разрешивший ему исполнять хиты "Ласкового мая", якобы подав ему ложную надежду. Недавно он сообщил, что за неделю до смерти у Юрия Шатунова случился сердечный приступ.