Нюша объявила о возвращении на сцену

Некоторое время после рождения сына исполнительница предпочла заниматься домом и семьей. Певица Нюша родила сына в декабре прошлого года, а на какое-то время поставила карьеру на паузу.
Знаменитость часто появлялась в социальных сетях, но на сцену не спешила, говоря, что хочет уделить больше времени семье. Но прошло несколько месяцев, и вот уже исполнительница заявляет, что безумно соскучилась по работе и в ближайшее время вернется к концертной деятельности.
«Мои любимые и дорогие поклонники, я безумно соскучилась по концертам и по вам. Я наслаждаюсь нынешним процессом постепенного возвращения. Так что, до нашей встречи осталось совсем немного»,
- написала звезда в соцсетях.