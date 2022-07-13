Нюша объявила о возвращении на сцену

Некоторое время после рождения сына исполнительница предпочла заниматься домом и семьей. Певица Нюша родила сына в декабре прошлого года, а на какое-то время поставила карьеру на паузу.

Знаменитость часто появлялась в социальных сетях, но на сцену не спешила, говоря, что хочет уделить больше времени семье. Но прошло несколько месяцев, и вот уже исполнительница заявляет, что безумно соскучилась по работе и в ближайшее время вернется к концертной деятельности.