5 знаменитых женщин, которые содержат своих мужей

Эти звезды вовсе не считают избранников альфонсами, просто зарабатывать у них получается хуже.

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Стереотипное распределение ролей в семье давно осталось в прошлом, теперь мужчина вовсе не должен быть единственным добытчиком. А если у женщины зарабатывать получается лучше, никто не осудит ее избранника. Так, некоторые знаменитые девушки содержат своих мужей, которые столкнулись с неудачами в бизнесе или карьере.

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Анна Седокова

Сейчас певица счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Когда пара познакомилась, спортсмен играл за престижный клуб, но его контракт закончился, а новый Янис так и не смог проучить. Сейчас он играет в одной из младших лиг, где гонорары считаются очень скромными.

Но Анну это не беспокоит: она признавалась, что муж столкнулся с финансовыми проблемами, но поддерживает ее, покупает подарки и находится рядом. А главным добытчиком в семье пока приходится быть артистке. Впрочем, Анна верит, что карьера супруга обязательно пойдет в гору.

Олеся Железняк

Актриса замужем за коллегой по цеху — Спартаком Сумченко, но сейчас мужчина почти не снимается в кино. Зато карьера Олеси складывается прекрасно. Пару это совсем не беспокоит: Спартак взял на себя все домашние дела, заботится о детях, а Железняк зарабатывает, чтобы содержать близких. Актриса шутит, что отлично обходится без подарков, а цветы приносит из театра.

Юлия Савичева

Юлия и ее муж Александр Аршинов много лет работали вместе, но после того, как певица расторгла контракт с Максимом Фадеевым, мужчина остался без работы. Теперь артистка выступает, чтобы содержать семью, а Александр пока занят поисками новой работы.

Анастасия Макеева

В интервью Анастасия уверяет, что ее муж занимается строительным бизнесом, но в эту версию, кажется, не верит даже сам Роман Мальков. До встречи с обеспеченной актрисой мужчина выглядел совсем иначе: звезда оплатила ему лечение зубов, обновила гардероб, а теперь то и дело оплачивает совместные путешествия. Попав в историю о Золушке наоборот, Роман выглядит очень счастливым.

Кэмерон Диас