Лобода ответила на слух о проплаченном романе

Певица Светлана Лобода прокомментировала слухи о том, что заплатила солисту Rammstein Тиллю Линдеманну за роман с ней. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

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Певица поделилась скриншотом списка новостей, которые рассказывают о ее проплаченном романе. Однако опровергать или подтверждать эти слухи она не стала.

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