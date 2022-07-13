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1 час назад

Лобода ответила на слух о том, что Линдеманн был с ней за деньги

Мария Каткова

Певица Светлана Лобода прокомментировала слухи о том, что заплатила солисту Rammstein Тиллю Линдеманну за роман с ней. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Лобода ответила на слух о проплаченном романе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица поделилась скриншотом списка новостей, которые рассказывают о ее проплаченном романе. Однако опровергать или подтверждать эти слухи она не стала.

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала "Как избежать наказания за убийство»?"»

Ранее сообщалось, что Боня высказалась о том, что Бородина обеспечивает своих возлюбленных.

Звёзды,Светлана Лобода,
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