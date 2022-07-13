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2 часа назад

«Чудо как хорош»: Ефим Шифрин впервые показал внука

Экспресс газета

Юморист Ефим Шифрин о своей личной жизни говорить не любит. Куда охотнее он рассказывает о работе, делится снимками из спортзала и фото из прошлого. Однако иногда, в порыве чувств, может сделать исключение.

«Чудо как хорош»: Ефим Шифрин впервые показал внука
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

В свои 66 лет Шифрин живет один в своей московской квартире. Он много работает, по-прежнему увлекается бодибилдингом и не страдает от того, что так и не обзавелся собственными наследниками. Накануне Ефим Залманович порадовал фанатов особенно личным и трогательным снимком.

Комик разместил портрет своего младшего внука, с которым ему еще ни разу не довелось встретиться «вживую». Кудрявый малыш с большими карими глазами живет в Израиле вместе со своими родителями, как и подавляющее большинство родственников Шифрина. Мальчик стал восьмым внучатым племянником артиста. Со всеми близкими Ефим Залманович поддерживает очень теплые отношения и ежедневно общается в различных мессенджерах и по видеосвязи.

Экспресс газета

"А для этого молодого человека я пока - «дедушка из телефона». В свой короткий отпуск я, кажется, не буду выпускать его из рук. Знакомьтесь, самый младший в нашей семье - Элиас Шифрин. Пусть он всегда будет любим и растёт всем на радость...", - подписал снимок артист.

Поклонники пришли в восторг от малыша. Они принялись осыпать Элиаса комплиментами и радовались теплой атмосфере, царящей в большом семействе Шифрина.

«Как чудесно вы пишете о семье! Спасибо, что учите жить правильно», «Чудо как хорош мальчишечка», «На маму вашу похож. Здоровья и благополучия вашей дружной семье», - пишут в комментариях.

Напомним, что в Израиле, в городе Петах-Тиква живет старший брат знаменитости, Самуэль Залманович Шифрин. Он репатриировался еще в 1993 году вслед за тетей. Мужчина связал свою жизнь с музыкой - играл на тромбоне, потом стал дирижером и преподавателем. У Самуэля есть жена и трое детей, которые стали родителями уже восьми внуков.

Звёзды,Ефим Шифрин,
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