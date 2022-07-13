Сенчукова рассказала о лечении от рака

Певица Наталья Сенчукова рассказала о заболевании, которое поразило ее и ее супруга Виктора Рыбина. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Сенчукова вспомнила, что сначала заметила образование у себя на ноге. Потом такое же появилось на лице у ее супруга. Сначала звезды планировали убрать пятна с помощью лазера, но сделали биопсию и она показала наличие онкологии.
Они прошли длительное лечение после которого наступила ремиссия. Сейчас они ведут образ жизни с ограничениями, чтобы у них не появилось новых образований.
«К счастью, эта болезнь излечима. Мы вылечились давно. Теперь загораем правильно, научились через свои ошибки. Онколог сказал нам, что в нашей широте можно загорать после 17 часов. Но обязательно надо воспользоваться солнцезащитным кремом. Летом быть бледной не хочется, поэтому люблю немного загореть. Но если переборщить, то будут морщинки. Поэтому все должно быть в меру»
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