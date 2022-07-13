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48 минут назад

Сенчукова рассказала о лечении от рака

Мария Каткова

Певица Наталья Сенчукова рассказала о заболевании, которое поразило ее и ее супруга Виктора Рыбина. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Сенчукова рассказала о лечении от рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сенчукова вспомнила, что сначала заметила образование у себя на ноге. Потом такое же появилось на лице у ее супруга. Сначала звезды планировали убрать пятна с помощью лазера, но сделали биопсию и она показала наличие онкологии.

Они прошли длительное лечение после которого наступила ремиссия. Сейчас они ведут образ жизни с ограничениями, чтобы у них не появилось новых образований.

«К счастью, эта болезнь излечима. Мы вылечились давно. Теперь загораем правильно, научились через свои ошибки. Онколог сказал нам, что в нашей широте можно загорать после 17 часов. Но обязательно надо воспользоваться солнцезащитным кремом. Летом быть бледной не хочется, поэтому люблю немного загореть. Но если переборщить, то будут морщинки. Поэтому все должно быть в меру»

Ранее сообщалось, что актер рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу».

Звёзды,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,
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