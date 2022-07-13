Сенчукова рассказала о лечении от рака

«К счастью, эта болезнь излечима. Мы вылечились давно. Теперь загораем правильно, научились через свои ошибки. Онколог сказал нам, что в нашей широте можно загорать после 17 часов. Но обязательно надо воспользоваться солнцезащитным кремом. Летом быть бледной не хочется, поэтому люблю немного загореть. Но если переборщить, то будут морщинки. Поэтому все должно быть в меру»