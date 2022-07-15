Губерниев рассказал о примирении с Бузовой

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что помириться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ему помогла медиаменеджер Тина Канделаки. О том, как завершился конфликт с артисткой, он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, вышедшем на YouTube.

«Канделаки благодарен, потому что она выступила триггером. Хотя я и сам предпринимал попытки замириться пораньше. Но она [Бузова] очень сильно обиделась», — рассказал журналист.

По словам Губерниева, их отношения в итоге наладились: Бузова даже позвала его на концерт, но журналист не смог пойти, поскольку работал в этот день.

«Я, может быть, там погорячился в какой-то момент, но в прямом эфире все-таки нужно удар держать. Это касается и меня, и Бузовой, и вас, и всех остальных», — отметил телеведущий.