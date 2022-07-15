Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
2 часа назад

Губерниев рассказал о примирении с Бузовой

Lenta.ruиещё 1

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что помириться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ему помогла медиаменеджер Тина Канделаки. О том, как завершился конфликт с артисткой, он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, вышедшем на YouTube.

Губерниев рассказал о примирении с Бузовой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Канделаки благодарен, потому что она выступила триггером. Хотя я и сам предпринимал попытки замириться пораньше. Но она [Бузова] очень сильно обиделась», — рассказал журналист.

По словам Губерниева, их отношения в итоге наладились: Бузова даже позвала его на концерт, но журналист не смог пойти, поскольку работал в этот день.

«Я, может быть, там погорячился в какой-то момент, но в прямом эфире все-таки нужно удар держать. Это касается и меня, и Бузовой, и вас, и всех остальных», — отметил телеведущий.

Он также напомнил, что извинился перед певицей за свой поступок. «Я наступил на горло собственной песне. Повинную голову меч не сечет. Будем считать, что я был неправ», — добавил Губерниев.

Звёзды,Дмитрий Губерниев,Тина Канделаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители