Губерниев рассказал о примирении с Бузовой

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что помириться с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой ему помогла медиаменеджер Тина Канделаки. О том, как завершился конфликт с артисткой, он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец, вышедшем на YouTube.
«Канделаки благодарен, потому что она выступила триггером. Хотя я и сам предпринимал попытки замириться пораньше. Но она [Бузова] очень сильно обиделась», — рассказал журналист.
По словам Губерниева, их отношения в итоге наладились: Бузова даже позвала его на концерт, но журналист не смог пойти, поскольку работал в этот день.
«Я, может быть, там погорячился в какой-то момент, но в прямом эфире все-таки нужно удар держать. Это касается и меня, и Бузовой, и вас, и всех остальных», — отметил телеведущий.
Он также напомнил, что извинился перед певицей за свой поступок. «Я наступил на горло собственной песне. Повинную голову меч не сечет. Будем считать, что я был неправ», — добавил Губерниев.