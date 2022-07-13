Тодоренко объяснила нежелание узнать пол ребенка

Свое нежелание заранее узнать пол еще не родившегося ребенка объяснила в личном Telegram-канале певица и телеведущая Регина Тодоренко.

Фото: Мослента Мослента

«Когда я узнала о второй беременности, решила оставить пол ребенка в секрете даже для себя. На каждом УЗИ просила не подсвечивать гендер. Не было и желания устроить гендер-пати»,

— написала Тодоренко.

«Я очень хотела сюрприз. И если честно, для меня нет разницы, какого пола малыша я ношу под сердцем. Главное — здоровье нового землянина», — добавила она. Телеведущая рассказала, что окружающих очень удивило ее решение, многие попытались угадать пол ребенка по форме живота.

Следом Тодоренко провела опрос среди своих подписчиков на тему пола ожидаемого ребенка. Как выяснилось, большинство ждет рождения девочки.

В другом посте телеведущая объяснила, почему будет рада как девочке, так и мальчику. «Хочу ли я стать мамой девочки? Однозначно да! Это очень увлекательный и, уверена, невероятный опыт, совершенно другая энергия. Буду ли я рада мальчишке? На сто процентов! Ведь быть единственной женщиной в семье — это большая привилегия, особенно в семье с тремя Топаловыми», — написала она.