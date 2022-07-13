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2 часа назад

Тодоренко объяснила нежелание узнать пол ребенка

Мослента

Свое нежелание заранее узнать пол еще не родившегося ребенка объяснила в личном Telegram-канале певица и телеведущая Регина Тодоренко.

Тодоренко объяснила нежелание узнать пол ребенка
Фото: МослентаМослента

«Когда я узнала о второй беременности, решила оставить пол ребенка в секрете даже для себя. На каждом УЗИ просила не подсвечивать гендер. Не было и желания устроить гендер-пати»,

— написала Тодоренко.

«Я очень хотела сюрприз. И если честно, для меня нет разницы, какого пола малыша я ношу под сердцем. Главное — здоровье нового землянина», — добавила она. Телеведущая рассказала, что окружающих очень удивило ее решение, многие попытались угадать пол ребенка по форме живота.

Следом Тодоренко провела опрос среди своих подписчиков на тему пола ожидаемого ребенка. Как выяснилось, большинство ждет рождения девочки.

В другом посте телеведущая объяснила, почему будет рада как девочке, так и мальчику. «Хочу ли я стать мамой девочки? Однозначно да! Это очень увлекательный и, уверена, невероятный опыт, совершенно другая энергия. Буду ли я рада мальчишке? На сто процентов! Ведь быть единственной женщиной в семье — это большая привилегия, особенно в семье с тремя Топаловыми», — написала она.

Ранее Тодоренко раскрыла вес своего второго ребенка. Она призналась, что полученные на УЗИ данные ее сильно удивили.

Звёзды,Регина Тодоренко,
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