Леди Гага наняла охрану для своего гардероба

"Дизайнерские наряды, включая костюмы от Versace, которые будет носить Леди Гага, бесценны, потому что они были сделаны специально для нее. Эта одежда будет охраняться 24 часа 7 дней в неделю, потому что она очень ценная и Леди Гага не хочет, чтобы кто-то повредил ее",