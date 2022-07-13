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1 час назад

Леди Гага наняла охрану для своего гардероба

Газета.Ru

Леди Гага наняла команду охраны, которая будет защищать гардероб певицы во время предстоящего мирового турне Chromatica Ball. Об этом сообщает The Sun.

Леди Гага наняла охрану для своего гардероба
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, несколько костюмов для предстоящего мирового турне Леди Гаги Chromatica Ball разработала лично Донателла Версаче. Для этих самых костюмов певица и наняла круглосуточную охрану.

"Дизайнерские наряды, включая костюмы от Versace, которые будет носить Леди Гага, бесценны, потому что они были сделаны специально для нее. Эта одежда будет охраняться 24 часа 7 дней в неделю, потому что она очень ценная и Леди Гага не хочет, чтобы кто-то повредил ее",

- рассказал близкий к певице источник The Sun.

Он добавил, что поскольку Леди Гага очень любит менять костюмы, охранникам приходится следить за огромным количеством одежды.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, что Карди Би и Оффсет подарили дочери на 4-летие $50 тысяч наличными.

Звёзды,Стефани Джерманотта,Донателла Версаче,
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