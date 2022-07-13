Утяшева дала совет, как перестать заедать стресс

"Перестаньте себя ругать. Привычка заедать стресс формируется годами, поэтому исправить ее за один день не получится",

Вместо этого жена Павла Воли порекомендовала хвалить себя каждый раз, когда удается не съесть сладкое в стрессовой ситуации. Телеведущая также призвала скорректировать свой рацион таким образом, чтобы он состоял на 90% из полезной и здоровой пищи, а остальные 10%, по словам Утяшевой, могут быть любимыми и, возможно, вредными продуктами.