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1 час назад

Ляйсан Утяшева дала совет, как перестать заедать стресс

Газета.Ru

Телеведущая Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале посоветовала россиянам меньше ругать себя, чтобы перестать заедать стресс.

Утяшева дала совет, как перестать заедать стресс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Перестаньте себя ругать. Привычка заедать стресс формируется годами, поэтому исправить ее за один день не получится",

- написала Утяшева.

Вместо этого жена Павла Воли порекомендовала хвалить себя каждый раз, когда удается не съесть сладкое в стрессовой ситуации. Телеведущая также призвала скорректировать свой рацион таким образом, чтобы он состоял на 90% из полезной и здоровой пищи, а остальные 10%, по словам Утяшевой, могут быть любимыми и, возможно, вредными продуктами.

"Желательно, чтобы дома не на что было соблазняться. Помогите себе сами и опустошите ту самую секретную полку",

- резюмировала телеведущая.

Ранее Утяшева призналась, что отказалась от сахара ради фигуры.

Звёзды,Ляйсан Утяшева,
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