Утяшева дала совет, как перестать заедать стресс

Телеведущая Ляйсан Утяшева в своем Telegram-канале посоветовала россиянам меньше ругать себя, чтобы перестать заедать стресс.
"Перестаньте себя ругать. Привычка заедать стресс формируется годами, поэтому исправить ее за один день не получится",
- написала Утяшева.
Вместо этого жена Павла Воли порекомендовала хвалить себя каждый раз, когда удается не съесть сладкое в стрессовой ситуации. Телеведущая также призвала скорректировать свой рацион таким образом, чтобы он состоял на 90% из полезной и здоровой пищи, а остальные 10%, по словам Утяшевой, могут быть любимыми и, возможно, вредными продуктами.
"Желательно, чтобы дома не на что было соблазняться. Помогите себе сами и опустошите ту самую секретную полку",
- резюмировала телеведущая.
Ранее Утяшева призналась, что отказалась от сахара ради фигуры.