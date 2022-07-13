Сябитова впервые стала бабушкой

Телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова сообщила в своем Telegram-канале, что впервые стала бабушкой.
"Я официально стала бабушкой! Спасибо моим любимым детям Ксении и Максиму за наше сокровище и за драгоценный подарок. Я счастлива!", — сообщила звезда российского ТВ.
Она также сообщила, что наконец закончились долгие месяцы ожидания и поблагодарила медработников больницы, которые профессионально выполнили свою работу. Сябитова в Telegram-канале также сообщила, что роды принимал профессор и доктор медицинских наук.
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