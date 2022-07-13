Сябитова впервые стала бабушкой

"Я официально стала бабушкой! Спасибо моим любимым детям Ксении и Максиму за наше сокровище и за драгоценный подарок. Я счастлива!", — сообщила звезда российского ТВ.

Она также сообщила, что наконец закончились долгие месяцы ожидания и поблагодарила медработников больницы, которые профессионально выполнили свою работу. Сябитова в Telegram-канале также сообщила, что роды принимал профессор и доктор медицинских наук.