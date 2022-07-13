52-летняя Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес назвала главный секрет своей красоты. Слова звезды передает издание Daily Mail.

Фото: David Swanson / Reuters David Swanson / Reuters

52-летняя артистка заявила, что для поддержания привлекательности она использует солнцезащитный крем и сыворотки для кожи, однако основой здорового образа жизни для нее является сон от семи до девяти часов в сутки. В это время организм омолаживается, подчеркнула исполнительница.

«По мере того как я стала больше времени посвящать сну и заботиться о себе, я поняла, что это не просто борьба со старением, а борьба за жизнь... Я думаю о сне как о маленькой машине времени», — пояснила Лопес.

Также звезда рассказала, что раньше уделяла мало времени своему здоровью из-за профессиональной деятельности. «Мы не ценим сон. Мы ценим кропотливую, усердную работу. И надо признать, я одна из тех, кто участвовал в этой бешеной гонке», — заключила она.