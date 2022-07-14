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2 часа назад

Тодоренко призналась, что не желает знать пол будущего ребенка

Мира Маркина

Известная блогерша и телеведущая Регина Тодоренко снова беременна, однако не смотря на то, что срок уже довольно большой, телеведущая до сих пор не знает пол своего будущего ребенка, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Тодоренко призналась, что не хочет знать пол будущего ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Когда я узнала о второй беременности, решила оставить пол ребенка в секрете даже для себя, на каждом УЗИ просила не подсвечивать гендер, не было и желания устроить гендер-пати, хотя такие видео собирают миллионные охваты», – призналась Регина.

Так же она отметила, что не хочет узнавать это заранее, потому что для нее не имеет значения, мальчик родится или девочка – она будет рада любому варианту.

«Главное – здоровье нового землянина», – подчеркнула телеведущая.

Ранее Рамблер рассказывал, как Регина Тодоренко спровоцировала слухи о своей беременности.

Звёзды,Регина Тодоренко,
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