Александр Молочников и Екатерина Варнава расстались

Сегодня СМИ начали активно писать о том, что одна из любимых парочек многих – Екатерина Варнава и Александр Молочников – расстались. Судя по всему, разрыв произошел не на доброй ноте. Дело в том, что они отписались друг от друга в социальных сетях. А еще Катя удалила все фото с любимым.

Что случилось в паре, неизвестно. Ходят слухи, что Молочников мог изменить любимой. Однако еще недавно появлялись разговоры по поводу того, что Катя и Саша тайно поженились.

Напомним, Варнава и Молочников начали встречаться в 2020 году. Сразу после начала отношений Александр стал приглашать Екатерину играть в его спектаклях. На ее счету уже две постановки. Интересно, что Екатерина неоднократно говорила, что встретила того самого мужчину, с которым она хочет быть. Более того, она признавалась, что готова родить от него ребенка.