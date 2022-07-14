Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Александр Молочников и Екатерина Варнава расстались

Popcake.tv

Сегодня СМИ начали активно писать о том, что одна из любимых парочек многих – Екатерина Варнава и Александр Молочников – расстались. Судя по всему, разрыв произошел не на доброй ноте. Дело в том, что они отписались друг от друга в социальных сетях. А еще Катя удалила все фото с любимым.

Александр Молочников и Екатерина Варнава расстались
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Что случилось в паре, неизвестно. Ходят слухи, что Молочников мог изменить любимой. Однако еще недавно появлялись разговоры по поводу того, что Катя и Саша тайно поженились.

Напомним, Варнава и Молочников начали встречаться в 2020 году. Сразу после начала отношений Александр стал приглашать Екатерину играть в его спектаклях. На ее счету уже две постановки. Интересно, что Екатерина неоднократно говорила, что встретила того самого мужчину, с которым она хочет быть. Более того, она признавалась, что готова родить от него ребенка.

Пара жила вместе практически с самого начала, как они начали отношения. Публика переживала, что финансовый вопрос остро встанет между ними, ведь Катя зарабатывает намного больше, чем Молочников. Однако они, кажется, расстались не из-за этого.

Звёзды,Екатерина Варнава,Александр Молочников,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители