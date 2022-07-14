Тайная свадьба и измена: Варнава переживает разрыв

Яркая и харизматичная Варнава к своим 37 годам официально замужем была, вероятно, лишь один раз. О своей личной жизни звезда говорить не любит и даже тяжелый разрыв вряд ли подтолкнет ее к откровениям. Однако слухи среди поклонников распространились самые неприятные.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Последним избранником Екатерины Варнавы стал режиссер Александр Молочников. Молодые люди познакомились за кулисами проекта «Танцы со звездами», в котором оба принимали участие. Разница в возрасте в пользу актрисы никого, очевидно, не смутила (Молочников младше звезды Comedy Woman на семь лет).

Несколько месяцев пара скрывала свой роман, однако осенью 2020 года влюбленные все же вышли вместе на красную дорожку «Кинотавра», дав понять, что между ними намечается нечто серьезное. Социальные сети пестрели совместными снимками, Молочников и Варнава часто появлялись в обществе вместе, не скрывая нежности друг к другу.

По слухам, пара успела даже сыграть тайную свадьбу, но семейная жизнь, кажется, не задалась. С момента торжества прошло всего два месяца, и теперь Екатерина и Александр больше не вместе. Поклонники с удивлением обнаружили, что Варнава и Молочников отписались друг от друга во всех социальных сетях, чтобы не знать, что происходит в жизни каждого. Актриса к тому же удалила из своего аккаунта все совместные фото с бывшим кавалером.

«Александр загулял, что ли?»,

- недоумевают в Сети.