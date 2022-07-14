Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Шэрон Стоун показала тело в бикини и вызвала споры

Lenta.ru

Американская актриса Шэрон Стоун попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте в Сицилии и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Шэрон Стоун показала тело в бикини и вызвала споры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах 64-летняя знаменитость снялась в раздельном купальнике на тонких завязках с леопардовым принтом, брюках с сине-белым рисунком и солнцезащитных очках. Позже звезда кинокартины «Основной инстинкт» надела белую рубашку и отправилась загорать на палубу морского судна. На лице Стоун нет макияжа, а волосы зачесаны назад.

Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида актрисы.

«Она выглядит фантастически! Это бесспорно», «Она всегда была красивой женщиной», «Выглядит великолепно! Стареет невероятно хорошо», «Хотела бы я быть похожей на нее», «Невероятная женщина», — писали одни фанаты.

Другие юзеры, напротив, раскритиковали Стоун.

«Молодая? Она сморщенная ведьма», «Не может быть, чтобы у нее не было нижней подтяжки лица, несмотря на постоянные опровержения. Ни у кого из 64-летних женщин нет такой узкой линии подбородка от природы», «Никто не может остановить старение», «Она выглядела бы лучше, если не раздевалась», «Выглядит на свой возраст», — возмущались они.

Звёзды,Шэрон Стоун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители