Шэрон Стоун показала тело в бикини и вызвала споры

«Молодая? Она сморщенная ведьма», «Не может быть, чтобы у нее не было нижней подтяжки лица, несмотря на постоянные опровержения. Ни у кого из 64-летних женщин нет такой узкой линии подбородка от природы», «Никто не может остановить старение», «Она выглядела бы лучше, если не раздевалась», «Выглядит на свой возраст», — возмущались они.