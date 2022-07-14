Шэрон Стоун показала тело в бикини и вызвала споры

Американская актриса Шэрон Стоун попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте в Сицилии и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.
На размещенных кадрах 64-летняя знаменитость снялась в раздельном купальнике на тонких завязках с леопардовым принтом, брюках с сине-белым рисунком и солнцезащитных очках. Позже звезда кинокартины «Основной инстинкт» надела белую рубашку и отправилась загорать на палубу морского судна. На лице Стоун нет макияжа, а волосы зачесаны назад.
Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида актрисы.
«Она выглядит фантастически! Это бесспорно», «Она всегда была красивой женщиной», «Выглядит великолепно! Стареет невероятно хорошо», «Хотела бы я быть похожей на нее», «Невероятная женщина», — писали одни фанаты.
Другие юзеры, напротив, раскритиковали Стоун.
«Молодая? Она сморщенная ведьма», «Не может быть, чтобы у нее не было нижней подтяжки лица, несмотря на постоянные опровержения. Ни у кого из 64-летних женщин нет такой узкой линии подбородка от природы», «Никто не может остановить старение», «Она выглядела бы лучше, если не раздевалась», «Выглядит на свой возраст», — возмущались они.