Суд отказал Эмбер Херд в отмене решения о компенсации

Эмбер Херд обращалась в суд с требованием отменить решение о компенсации, которую она обязана заплатить Джонни Деппу, однако суд ей в этом отказал, об этом сообщает New York Post.

Актриса требовала проведения нового разбирательства по иску ее бывшего мужа Джонни Деппа, но суд Вирджинии отклонил требования звезды.

Защитники Херд убеждены, что сумма компенсации, которую Херд должна выплатить Деппу, необоснованно завышена, а помимо этого пытались указать суду и на другие ошибки, совершенные, по их мнению, в предыдущем разбирательстве.

Напомним, что долгое судебное разбирательство по делу о клевете между Деппом и Херд завершилось победой звезды "Пиратов Карибского моря".