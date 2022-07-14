Ида Галич показала тело в белье и высказалась о фигуре

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала тело в нижнем белье и высказалась о своем внешнем виде. Соответствующие снимки и заявления появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях два фото. На одном из них она запечатлена в комплекте светло-зеленого цвета, косметической маске на лице и с голубым обручем на голове. «Из отпуска привезено четыре славных килограмма. Раньше я бы с ума сходила, билась в истериках и ругала себя», — призналась инфлюэнсерша и пояснила, что на данный момент она скорректировала питание и занялась спортом.