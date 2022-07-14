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2 часа назад

Ида Галич показала тело в белье и высказалась о своей фигуре

Lenta.ru

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала тело в нижнем белье и высказалась о своем внешнем виде. Соответствующие снимки и заявления появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ида Галич показала тело в белье и высказалась о фигуре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

32-летняя знаменитость опубликовала в соцсетях два фото. На одном из них она запечатлена в комплекте светло-зеленого цвета, косметической маске на лице и с голубым обручем на голове. «Из отпуска привезено четыре славных килограмма. Раньше я бы с ума сходила, билась в истериках и ругала себя», — призналась инфлюэнсерша и пояснила, что на данный момент она скорректировала питание и занялась спортом.

На второй фотографии Галич показала лицо крупным планом, сопроводив публикацию словами «мы слишком много думаем о навязанных стереотипах». Кроме того, она призналась, что не беспокоится по поводу набранных килограммов. «По факту, у меня нормальная фигура», — сказала блогерша.

Звёзды,Ида Галич,
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