Хлои Кардашьян ждет ребенка от бывшего бойфренда

У Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона будет ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. Об этом сообщает Daily Mail.
Представитель Хлои Кардашьян подтвердил слухи о том, что для нее и Тристана Томпсона вынашивает ребенка суррогатная мать. По его словам, ребенок был зачат в ноябре, до того, как пара официально рассталась.
Новость появилась всего через семь месяцев после того, как 31-летний Томпсон признался, что стал отцом сына от фитнес-модели Марали Николс, находясь в отношениях с 38-летней Хлоей Кардашьян.
Всего у Тристана Томпсона трое детей: 5-летний сын Принс от бывшей девушки Джордан Крейг, 4-летняя дочь Тру от Хлои Кардашьян и 7-месячный сын Тео от Марали Николс.