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36 минут назад

Хлои Кардашьян ждет второго ребенка от бывшего бойфренда

Газета.Ru

У Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона будет ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. Об этом сообщает Daily Mail.

Хлои Кардашьян ждет ребенка от бывшего бойфренда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Представитель Хлои Кардашьян подтвердил слухи о том, что для нее и Тристана Томпсона вынашивает ребенка суррогатная мать. По его словам, ребенок был зачат в ноябре, до того, как пара официально рассталась.

Новость появилась всего через семь месяцев после того, как 31-летний Томпсон признался, что стал отцом сына от фитнес-модели Марали Николс, находясь в отношениях с 38-летней Хлоей Кардашьян.

Всего у Тристана Томпсона трое детей: 5-летний сын Принс от бывшей девушки Джордан Крейг, 4-летняя дочь Тру от Хлои Кардашьян и 7-месячный сын Тео от Марали Николс.

Звёзды,Хлоя Кардашьян,
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