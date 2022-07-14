Хлои Кардашьян ждет ребенка от бывшего бойфренда

У Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона будет ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель Хлои Кардашьян подтвердил слухи о том, что для нее и Тристана Томпсона вынашивает ребенка суррогатная мать. По его словам, ребенок был зачат в ноябре, до того, как пара официально рассталась.

Новость появилась всего через семь месяцев после того, как 31-летний Томпсон признался, что стал отцом сына от фитнес-модели Марали Николс, находясь в отношениях с 38-летней Хлоей Кардашьян.