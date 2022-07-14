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24 минуты назад

Пенкин рассказал, состоял ли в связях с мужчинами

Мира Маркина

Известный российский певец Сергей Пенкин дал интервью Алене Жигаловой в ее шоу "Алена, блин!", выходящем на YouTube.

Пенкин рассказал, состоял ли в связях с мужчинами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках беседы журналистка спросила певца, были ли у него когда-нибудь романы с мужчинами, на что тот ответил четко и категорично:

«Нет. А почему должны быть? Я об этом даже и не думал», — честно признался артист.

Помимо этого, Пенкин расскахал, что однажды хотел женится на украинской телеведущей, однако отношения на расстоянии сильно повлияли на их общение и до свадьбы дело так и не дошло.

Ранее мы рассказывали, что вскоре Григорий Лепс впервые станет дедушкой.

Звёзды,Сергей Пенкин,Григорий Лепс,
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