Пенкин рассказал, состоял ли в связях с мужчинами

Известный российский певец Сергей Пенкин дал интервью Алене Жигаловой в ее шоу "Алена, блин!", выходящем на YouTube.

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В рамках беседы журналистка спросила певца, были ли у него когда-нибудь романы с мужчинами, на что тот ответил четко и категорично:

«Нет. А почему должны быть? Я об этом даже и не думал», — честно признался артист.

Помимо этого, Пенкин расскахал, что однажды хотел женится на украинской телеведущей, однако отношения на расстоянии сильно повлияли на их общение и до свадьбы дело так и не дошло.