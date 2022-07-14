Ана де Армас сбежала из Лос-Анджелеса после разрыва с Беном Аффлеком

Таким образом 34-летняя актриса решила избежать повышенного внимания к своей личной жизни после громкого романа.
Звезда фильма «Не время умирать» впервые была замечена в романтических отношениях с Беном Аффлеком в марте 2020-го года, когда они отправились отдохнуть на её родину - Кубу. С тех пор их часто видели вместе в Лос-Андежелесе. Актриса подтвердила отношения с Беном в апреле того же года, поделившись совместными фотографиями со своего дня рождения.
Позже источник, близкий к паре, сообщил о расставании де Армас и Аффлека, добавив, что Ана «не хочет жить в Лос-Анджелесе, тогда как Бен должен там находиться из-за детей». Напомню, вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер актёр воспитывает троих детей. Ана де Армас на обложке ELLE (август 2022).
В августовском номере журнала ELLE де Армас описала внимание прессы к её отношениям с Аффлеком «ужасным». «Это одна из причин, почему я покинула Лос-Анджелес», - признала актриса, тем не менее, прожив в Городе ангелов перед отъездом семь лет. «Пройдя через всё это, я убедилась: "Это не то место, где мне надо быть». Для меня этого всего было немного больше, чем надо. Никакой возможности сбежать. Выхода нет… И всегда есть ощущение, что у тебя чего-то нет, чего-то не хватает. Этот город заставляет тебя нервничать"».
Сейчас Ана, как пишет ELLE, живёт в Нью-Йорке вместе с бойфрендом Полом Букадакисом, который работает исполнительным директором Tinder. Они познакомились во время пандемии, благодаря общему другу.