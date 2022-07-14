Ана де Армас сбежала из Лос-Анджелеса после разрыва с Беном Аффлеком

В августовском номере журнала ELLE де Армас описала внимание прессы к её отношениям с Аффлеком «ужасным». «Это одна из причин, почему я покинула Лос-Анджелес», - признала актриса, тем не менее, прожив в Городе ангелов перед отъездом семь лет. «Пройдя через всё это, я убедилась: "Это не то место, где мне надо быть». Для меня этого всего было немного больше, чем надо. Никакой возможности сбежать. Выхода нет… И всегда есть ощущение, что у тебя чего-то нет, чего-то не хватает. Этот город заставляет тебя нервничать"».