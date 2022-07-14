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2 часа назад

Бородина заявила, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна

Мария Иглина

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Подробностями Бородина поделилась в своем Telegram-канале.

Бородина заявила, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дружба между мужчиной и женщиной вещь невозможная. Между ними может быть страсть, вражда, обожание, тяга, любовь, но не дружба",

— поделилась телеведущая.

Бородина также отметила, что иногда возникает такая модель общения, при которой один человек дружит, а второй — "хочет и молчит":

"Может, и есть исключения, но просто кто-то умолчал вовремя про чувства или страсть".

Ранее Пенкин рассказал, состоял ли в связях с мужчинами.

Звёзды,Ксения Бородина,
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