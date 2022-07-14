Бородина заявила, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Подробностями Бородина поделилась в своем Telegram-канале.

"Дружба между мужчиной и женщиной вещь невозможная. Между ними может быть страсть, вражда, обожание, тяга, любовь, но не дружба",

Бородина также отметила, что иногда возникает такая модель общения, при которой один человек дружит, а второй — "хочет и молчит":