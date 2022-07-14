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1 час назад

Стали известны поставленные Шакирой условия при разводе с Пике

Lenta.ruиещё 2

Певица Шакира поставила защитнику «Барселоны» Жерару Пике условия при разводе, согласно которым двое их детей должны жить с ней в Майами. Об этом стало известно Marca.

Всплыли поставленные Шакирой условия при разводе с Пике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации источника, артистка предложила взять на себя полную опеку над детьми и обеспечить их переезд в США. За это она предложила футболисту около 2,5 миллиона евро, которые пошли бы на покрытие его долгов, возникших из-за юридических проблем в Испании.

Кроме того, Шакира предложила спортсмену видеться с детьми в Майами пять раз в год с оплатой перелетов первым классом, а также проводить с ними летние каникулы. Отмечается, что Пике отверг предложение певицы.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

Звёзды,Жерар Пике,Шакира,
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