Разводы знаменитостей после 20 и более лет брака

Прожили вместе долго, однако не смогли сохранить любовь.

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Евгений Петросян и Елена Степаненко

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Брак артистов распался спустя 33 года семейной жизни. 76-летний юморист просил бывшую жену отпустить его мирно и даже предлагал помогать во всём. Но не тут-то было. Разводились громко, со скандалом и на всю страну. Елена Степаненко подала на развод и раздел имущества в 2018 -м, когда стало известно о молодой любовнице ее мужа. Состояние юмористов оценивалось в сотни миллионов рублей. Евгений Петросян сразу после развода женился на своей помощнице и концертном директоре Татьяне Брухуновой, которая младше его на 44 года. И уже успел стать отцом. В семье подрастает маленький сынишка Ваган.

Федор и Светлана Бондарчук

Федор и Светлана были вместе чуть ли не со школьной скамьи. Вместе прошли периоды безденежья, успехов, отметили серебряную свадьбу. И даже стали бабушкой и дедушкой. Тем не менее, после 25 лет супружеской жизни они расстались. Однако делать из своего развода шумихи они не стали. По слухам, бывший муж до сих помогает Светлане, хотя у каждого новый брак. Бондарчук женился на Паулине Андреевой. А его экс-супруга взяла в мужья Сергея Харченко, который позиционирует себя как композитора и дизайнера.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян

Актриса и режиссер прожили вместе около 30 лет. В браке родилось двое детей. Практически сразу же после рождения второй дочери Кеосаян ушел к другой. Ей оказалась известная телеведущая Маргарита Симоньян. Но даже несмотря на это, Алена Хмельницкая не позволила ни одного плохого слова в адрес мужа и его новой избранницы. Во всех интервью Алена уважительно отзывалась о Маргарите и даже сумела с ней подружиться. Сейачас Хмельницкая строит отношения с мужчиной гораздо младше себя.

Елена Проклова и Андрей Тришин

Развелась с мужем Андреем Тришиным после 30 лет брака. Уже после развода актриса призналась, что их брак изжил себя. Супруги почти все время проводили порознь, у них разнились взгляды, вкусы, интересы. Однако когда Проклову сразил инсульт, именно Тришин пришел к ней на помощь и ухаживал за больной экс-супругой.

Армен Джигарханян и Татьяна Власова