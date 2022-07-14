«Добрый день всем! И друзьям, и коллегам, и хейтерам, коих сейчас тучи налетят. Я вас не боюсь! Да, в сентябре мне стукнет 67. Мой возраст — мое богатство, в моем возрасте еще можно любить и жить полной жизнью, что я и стараюсь делать. А кому не нравится мой жизненный принцип, с теми мне точно не по пути. Берегите себя, милые женщины, и не дайте паспортному возрасту главенствовать над физиологическим!»