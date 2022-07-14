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1 час назад

Ирина Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»

Lenta.ruиещё 1

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в сети фото традиционного русского салата и дубовых веников. Соответствующие кадры появились ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Шейк показала оливье и веник со словами «среда по-русски»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Серию упомянутых сторис она сопроводила словами «среда по-русски». Так, модель поставила на стол декорированную под гжель миску с посыпанным укропом салатом оливье, нарезала огурцы и овощной салат с красным луком. На размещенных кадрах Шейк также показала два веника и банные аксессуары — деревянный ушат и ковш.

Звёзды,Ирина Шейк,
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