Анна Седокова рассказала подписчикам о том, как борется с лишним весом

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Звезды особо тщательно следят за своей внешностью. Они постоянно находятся на виду у папарацци и своих поклонников, поэтому красота и здоровый вид является обязательным атрибутом знаменитостей. Многие звезды имеют собственные программы по сохранению веса и фигуры. Об одной из таких методик рассказала своим подписчикам блогер и певица Анна Седокова.

Анна сообщила, что начала ощущать свой вес, и это доставляло ей физическую тяжесть. Увидев цифры на весах, Седокова решила, что пора садиться на диету. И первые результаты уже начали ее радовать. Анна сразу заявила, что нет никаких «волшебных таблеток», а эффект достигается только регулярными занятиями и большой силой воли.

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Телеграме, чтобы всегда быть в курсе последних новостей шоу-бизнеса.

Оказалось, что Седокова пользуется давно проверенным способом – терять больше калорий, чем потребляешь. Для этого нужно либо сильно увеличивать физическую нагрузку, либо снижать порции еды, либо комбинировать всё вместе. Анна обещала своим подписчикам в соцсетях регулярно показывать результаты, чтобы поддерживать их интерес к теме похудения.