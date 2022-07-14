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14 июля

Анна Седокова рассказала подписчикам о том, как борется с лишним весом

Клео.Ру

Анна Седокова рассказала подписчикам о том, как борется с лишним весом
Фото: Клео.РуКлео.Ру

Звезды особо тщательно следят за своей внешностью. Они постоянно находятся на виду у папарацци и своих поклонников, поэтому красота и здоровый вид является обязательным атрибутом знаменитостей. Многие звезды имеют собственные программы по сохранению веса и фигуры. Об одной из таких методик рассказала своим подписчикам блогер и певица Анна Седокова.

Анна сообщила, что начала ощущать свой вес, и это доставляло ей физическую тяжесть. Увидев цифры на весах, Седокова решила, что пора садиться на диету. И первые результаты уже начали ее радовать. Анна сразу заявила, что нет никаких «волшебных таблеток», а эффект достигается только регулярными занятиями и большой силой воли.

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Оказалось, что Седокова пользуется давно проверенным способом – терять больше калорий, чем потребляешь. Для этого нужно либо сильно увеличивать физическую нагрузку, либо снижать порции еды, либо комбинировать всё вместе. Анна обещала своим подписчикам в соцсетях регулярно показывать результаты, чтобы поддерживать их интерес к теме похудения.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Седокова борется с лишним весом и делится этим с подписчиками. Однако удержать результат у нее не получается: через несколько месяцев после таких программ она снова жалуется, что набрала лишние килограммы.

Звёзды,Анна Седокова,
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