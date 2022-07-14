Выяснилось, почему Серов попросил дочь съехать

"Папе нужен покой, а нас ведь много народу: мы с мужем и детьми, няни, да и гости к нам иногда приходят. В общем, папа попросил нас переехать на неопределенное время. Поэтому мы собрали вещи, переехали в дом к мужу и нормально там разместились",