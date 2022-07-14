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1 час назад

Выяснилось, почему Серов попросил дочь съехать

Мария Иглина

Исполнитель Александр Серов попросил свою дочь Мишель съехать из загородного дома, так как ему нужен покой для восстановления после перенесенного коронавируса. Об этом девушка рассказала изданию PROZvezd.

Выяснилось, почему Серов попросил дочь съехать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Папе нужен покой, а нас ведь много народу: мы с мужем и детьми, няни, да и гости к нам иногда приходят. В общем, папа попросил нас переехать на неопределенное время. Поэтому мы собрали вещи, переехали в дом к мужу и нормально там разместились",

— поделилась Серова.

Девушка также отметила, что они иногда созваниваются, а недавно она была у отца в гостях.

Некоторое время назад Мишель с семьей жила в отдельном доме, который находится на одном участке с особняком певца. Однако Серов предложил дочери переехать к нему, чтобы он мог чаще видеться с ней и внучкой.

Ранее сын Высоцкого рассказал о конфликте с Влади.

Звёзды,Александр Серов,
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