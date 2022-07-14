Помощница Клинтон и политик: что известно о новой пассии Брэдли Купера

В прессе только и обсуждают, что новый роман Брэдли Купера. Избранницей актера стала бывшая помощница Хилари Клинтон — Хума Абедин. Рассказываем все, что нужно знать о девушке, в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Если верить слухам, Брэдли и Хума встречаются уже несколько месяцев, а познакомила их а сама Анна Винтур. Что интересно, но на момент Met Gala, когда все вокруг обсуждали возможное воссоединение актера с Ириной Шейк на мероприятии, он уже встречался с Абедин. Как говорят источники портала Page Six, на бал Институла Костюма они приехали вместе, но на красной дорожке разделились. Правда, на знаменитых ступеньках Метрополитен-музея пара позировала одновременно.

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По словам инсайдера, у Купера и Абедин много общих интересов. «Они идеально подходят друг другу. Оба занимаются властью, политикой и человеческими делами», — сказал он.

Хуме 45 лет и в политике она с 1996 года. Тогда она совсем еще «зеленая» пришла на стажировку в офис к Хилари Клинтон, а затем дослужилась до ее первой помощницы и работала заместителем председателя предвыборной кампании в 2016 году.