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54 минуты назад

Помощница Клинтон и политик: что известно о новой пассии Брэдли Купера

Мира Маркина

В прессе только и обсуждают, что новый роман Брэдли Купера. Избранницей актера стала бывшая помощница Хилари Клинтон — Хума Абедин. Рассказываем все, что нужно знать о девушке, в материале «Рамблера».

Помощница Клинтон и политик: что известно о новой пассии Брэдли Купера
Фото: Legion-mediaLegion-media

Если верить слухам, Брэдли и Хума встречаются уже несколько месяцев, а познакомила их а сама Анна Винтур. Что интересно, но на момент Met Gala, когда все вокруг обсуждали возможное воссоединение актера с Ириной Шейк на мероприятии, он уже встречался с Абедин. Как говорят источники портала Page Six, на бал Институла Костюма они приехали вместе, но на красной дорожке разделились. Правда, на знаменитых ступеньках Метрополитен-музея пара позировала одновременно.

Legion-media

По словам инсайдера, у Купера и Абедин много общих интересов. «Они идеально подходят друг другу. Оба занимаются властью, политикой и человеческими делами», — сказал он.

Хуме 45 лет и в политике она с 1996 года. Тогда она совсем еще «зеленая» пришла на стажировку в офис к Хилари Клинтон, а затем дослужилась до ее первой помощницы и работала заместителем председателя предвыборной кампании в 2016 году.

Что касается личной жизни — Хума была замужем один раз, и в этом браке у нее родился единственный ребенок. Избранником девушки стал политик Энтони Вайнер, с которым у них в 2016-м был громкий развод из-за секс-скандала с его участием. Дело в том, что супруг Абедин посылал в социальных сетях молодым девушкам свои откровенные фотографии под псевдонимом «Опасный Карлос». Позже провокационные снимки попали в социальные сети, и паре пришлось не сладко. В дальнейшем это привело политика к отставке и тюремному заключению на 18 месяцев.

Звёзды,Энтони Вайнер,Брэдли Купер,Анна Винтур,Ирина Шейк,Хиллари Клинтон,
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