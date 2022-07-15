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2 часа назад

Зара рассказала, что помогает ей бороться с бессонницей

Eva.ru

У многих есть свой ритуал перед сном. Кто-то, чтобы крепче спать пьет молоко или ест мед с сыром. Кто-то гуляет или смотрит кино. Есть своя привычка и у певицы Зары. Звезда рассказала поклонникам, чем занимается, чтобы крепче спать.

Зара рассекретила свой рецепт борьбы с бессонницей
Фото: Eva.ruEva.ru

Не так давно певица Зара жаловалась на мигрень и просила у поклонников совета, как побороть головные боли, когда они уже стали чем-то совершенно регулярным. Фанаты откликнулись и поделились множеством действенных средств.

В знак благодарности, а быть может просто так, Зара тоже открыла подписчикам свой лайфхак, как побороть бессонницу. Рецепт довольно прост и даже приятен.

«Перед сном всегда ем хотя бы ложечку домашнего варенья»,

— написал Зара в телеграм-канале.

Среди фаворитов артистки абрикосовое и сливовое варенье, а также варенье из черешни. Поклонники тут же откликнулись на слова кумира и напомнили, что сейчас многие россияне как раз занимаются закрутками варенья на зиму, поинтересовавшись делает ли такие приготовления сама Зара.

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