Зара рассекретила свой рецепт борьбы с бессонницей

У многих есть свой ритуал перед сном. Кто-то, чтобы крепче спать пьет молоко или ест мед с сыром. Кто-то гуляет или смотрит кино. Есть своя привычка и у певицы Зары. Звезда рассказала поклонникам, чем занимается, чтобы крепче спать.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Не так давно певица Зара жаловалась на мигрень и просила у поклонников совета, как побороть головные боли, когда они уже стали чем-то совершенно регулярным. Фанаты откликнулись и поделились множеством действенных средств.

В знак благодарности, а быть может просто так, Зара тоже открыла подписчикам свой лайфхак, как побороть бессонницу. Рецепт довольно прост и даже приятен.

«Перед сном всегда ем хотя бы ложечку домашнего варенья»,

— написал Зара в телеграм-канале.