Молодая жена Евгения Петросяна резко отреагировала на вопрос о беременности

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33-летняя Брухунова в 2020 году уже подарила Евгению Петросяну сына. Но подписчики надеются, что у пары будет еще малыш. Расспросы о второй беременности нервируют молодую супругу. Она пыталась отшучиваться, но Брухунову возмущают порой бестактные и неуместные вопросы, а подчас и утверждения, которые ей приходится опровергать.

На этот раз она не сдержалась, и на прямой вопрос подписчика беременна ли она вторым ребенком, резко ответила: «Пятым».

Некоторые поклонники расценили это как утвердительный ответ. Что ж, остается только немного подождать, а там будет видно.