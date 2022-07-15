Оззи Осборн решил избавиться от особняка в Лос-Анджелесе

Основатель группы Black Sabbath, британский рок-музыкант Оззи Осборн решил избавиться от своего особняка в Лос-Анджелесе. Вместе в женой Шэрон они выставили на продажу жилье, расположенное в районе Хэнкок-парк, пишет Mansion Global.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что супруги приобрели недвижимость в 2012 году за 12 миллионов долларов (699,3 миллиона рублей), а продать особняк новому владельцу планируют за 18 миллионов долларов (более одного миллиарда рублей).

Дом в средиземноморском стиле был построен в 1929 году — с того времени в нем сохранились дверные проемы и украшающие камины резные детали. Площадь особняка — более одной тысячи квадратных метров. Внутри располагаются рабочий кабинет, кухня, столовая, а также обеденная зона на открытом воздухе. В главной спальне есть две ванные комнаты и столько же гардеробных. На втором этаже находятся четыре дополнительные спальни с санузлами. Отмечается, что над гаражом имеется комната для гостей.