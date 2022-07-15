"Мы собирали бутылки и бычки у лифта"

"При расставании с Сашкой было все: я швыряла цветочные горшки, один запечатлелся в книжном шкафу. Побила гарвардский антикварный сервиз XVII века. При этом смотрела, чтобы не попасть ему в голову, понимая, что придется отсидеть за хулиганство. Я так методично швыряла - мимо головы свистело. Мне этот сервиз не нравился. Я бы себе такой никогда не купила. Побила все! Домработница отложила один чайник, но я и его нашла и долбанула вместе с сахаром. Но я ни о чем не жалею, - делилась звезда в программе НТВ «Чистосердечное признание». - Самым страшным было не то, что наша история закончилась, а то, что Саша оказался не таким, каким казался. Он на деньги меня обманывал. Втайне открыл банковский счет в Австрии и бОльшую часть совместно зарабатываемого сливал туда. Мне об этом Шабтай Калманович потом рассказывал. Но, вспоминая все подлое, что было по отношению ко мне, я вижу в Саше ребенка. Потому что, когда уходила, он сидел на ковре, прижимая к груди игрушку, и плакал. Понимала: передо мной на самом деле мальчишка. Который еще не созрел в мужа, ему семья еще не нужна. Он из тех людей, кому не надо жениться. Он должен быть свободен, он не готов. Ему нужно признание. Сейчас он его получил в полной мере и стал еще более свободным. Я рада его успехам. Но мы не друзья - мы даже не общаемся".