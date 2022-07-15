Самым ярким из пяти браков Лолиты Горелик (она же - Милявская, она же - просто Лола) стал 12-летний союз с самым успешным нынче телепродюсером Александром Цекало. Оба, несвободные, увлеклись друг другом, работая вместе в Одесской филармонии.
"Когда он за мной ухаживал, то останавливался где-нибудь на машине в переулках, и мы долго целовались. Мужу я говорила, что пошла гулять с собакой",
- вспоминает Лолита.
35 лет назад они стали кабаре-дуэтом «Академия» и вскоре рванули с Украины в Москву. С Лолиным мужем - ее однокурсником Александром Беляевым. Жили вместе до тех пор, пока рога супруга не доросли до потолка. Причем разводились тоже как-то странно - не из-за того, что любовь давно ушла, а, мол, надо оформить фиктивный брак с москвичом, чтобы все было чики-пуки.
На фиктивный союз с Лолитой был подбит приятель Цекало - Виталий Милявский. Этого мужчину она видела всего два раза: во время заключения брака и через год после, когда отношения расторгали, чтобы пожениться с Цекало.
"Не только решение оформить фиктивный брак, но и сам переезд в Москву - идеи Цекало. Наша столичная жизнь начиналась с тяжелого периода, - рассказывала Лолита порталу «МосквичMag». - Мы собирали бутылки и бычки у лифта, потому что не хватило денег на сигареты. Меня учили обжигать фильтр от сигарет на свечке, в результате я заработала стоматит. Но поскольку медицина была бесплатна и доступна, мне его быстро вылечили без всякого блата. Еще помню ночевки в подвалах у бардов, которых знал Цекало".
Но Лолите все было нипочем - она любила и была любима. Цекало беспрестанно говорил жене, какая она талантливая, умная и красивая. А еще - что таких, как она, почти нет.
"Его слова: «С длинными ногами артисток много, а смешных мало». И научил меня не бояться быть смешной. Я ему за это очень благодарна",
- улыбается певица.
Совсем другое Александр заговорил в финале брака.
"Саша внушил мне на долгие годы, что я несостоятельна как артистка и без него точно пропаду. Я почему-то верила, и мы еще какое-то время оставались «Академией», даже когда разладились личные отношения, - разводит руками Лолита. - Мне было 37, и все действительно казалось зыбким".
Их развод получился не менее ярким, чем творческая жизнь.
"При расставании с Сашкой было все: я швыряла цветочные горшки, один запечатлелся в книжном шкафу. Побила гарвардский антикварный сервиз XVII века. При этом смотрела, чтобы не попасть ему в голову, понимая, что придется отсидеть за хулиганство. Я так методично швыряла - мимо головы свистело. Мне этот сервиз не нравился. Я бы себе такой никогда не купила. Побила все! Домработница отложила один чайник, но я и его нашла и долбанула вместе с сахаром. Но я ни о чем не жалею, - делилась звезда в программе НТВ «Чистосердечное признание». - Самым страшным было не то, что наша история закончилась, а то, что Саша оказался не таким, каким казался. Он на деньги меня обманывал. Втайне открыл банковский счет в Австрии и бОльшую часть совместно зарабатываемого сливал туда. Мне об этом Шабтай Калманович потом рассказывал. Но, вспоминая все подлое, что было по отношению ко мне, я вижу в Саше ребенка. Потому что, когда уходила, он сидел на ковре, прижимая к груди игрушку, и плакал. Понимала: передо мной на самом деле мальчишка. Который еще не созрел в мужа, ему семья еще не нужна. Он из тех людей, кому не надо жениться. Он должен быть свободен, он не готов. Ему нужно признание. Сейчас он его получил в полной мере и стал еще более свободным. Я рада его успехам. Но мы не друзья - мы даже не общаемся".
Были во время брака и измены. С обеих сторон.
"Я делала это меньше - у меня было совести больше, - подмечает Лола. - За 12 лет я ему изменила максимум раза три. Поэтому мне казалось, что меня должны увековечить. Я будто принесла себя в жертву. А потом требовала все это от него".
Лолита не скрывает, что после развода получила нервный срыв и малокровие, с которым пролежала два месяца в больнице - пристройке Кащенко, после чего пресса ошибочно написала, что певица лечится в психушке.
"На самом деле я лежала в реабилитационном центре. Там разные люди выхаживались, в том числе из правительства, - сообщила Лолита. - Вот тогда я поняла: если ты себе врешь, а я врала себе, называла любовью то, что не было любовью, все закончится печально для твоего здоровья. За 12 лет отношений с Цекало только два года были любовью. А 10 лет - работа. С Цекало мы спали под разными одеялами довольно долго. Я помню, что у меня была теплая пижама, теплые носки. Если мужчина тебя не греет, заводишь пижаму и носки. Все это я покупала и ему".
Сейчас она уверяет, что все обиды в прошлом и Александра она очень любит. Как брата.
"Я злилась, я прошла все стадии... И теперь мне ясно: он мне родственник. Эту фразу услышала в одном интервью Кристины Орбакайте в адрес Володи Преснякова. Я тогда не понимала. А теперь знаю - это правда. На самом деле мы как брат и сестра, - объяснила артистка в телеисповеди на НТВ. - Есть корни, есть дерево. Можно разрубить ствол, а корни останутся. Понимаю, что мы с Сашей все равно корни, мы понимаем друг друга как профессионалы. А с другой стороны, мне его честно жалко. Мне вообще жалко мужчин, которые меня потеряли. Эта фраза не моя, моего менеджера Коли. Про тех мужчин, с которыми я рассталась, он говорит: «Они неприкаянные». Но я счастлива, что Цекало как-то без меня живет".