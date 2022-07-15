Обиды, боль и украденный ребенок: жены и любовницы Шахназарова

8 июля Карен Шахназаров, гендиректор «Мосфильма» и режиссер любимых многими кинокартин «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», «Курьер», отметил 70-летие. Сейчас он пребывает в статусе холостяка. За плечами Карена Георгиевича несколько ярких романов и три брака, от которых остались взрослые дочь и два сына. Богатый опыт общения с прекрасным полом он мастерски использует в своих фильмах.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Шахназаров говорит, что на семейной жизни поставил крест:

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- Я свою задачу выполнил - родил дочь, двух сыновей, посадил деревья, пытался сделать счастливыми любимых женщин…

Почти со всеми своими дамами сердца Карен Георгиевич остался в хороших отношениях. А в одну из юбилейных телепрограмм даже пригласил бывшую возлюбленную - актрису Анастасию Макееву. Она преподнесла режиссеру музыкальный подарок и нежный поцелуй.

Мне удалось сняться у Шахназарова дважды, хотя он практически никогда не снимает актрис более одного раза в своих фильмах, - объяснила с телеэкрана Настя. - Он любит открывать новые красивые женские лица. Первый его культовый фильм, в котором я снялась, - «Всадник по имени смерть». Это была моя первая серьезная работа, и сразу такой успех! А вторая лента - «Анна Каренина» (там она исполнила роль Бетси Тверской. – А. Г.).

В молодую, эмоциональную актрису, отмеченную короной конкурса красоты, было невозможно не влюбиться! И Шахназаров, на тот момент оформивший развод с третьей супругой - Дарьей Майоровой, в очередной раз растаял. Правда, долгих отношений с Макеевой не получилось: вскоре она стала девушкой сына Любови Полищук - актера Алексея Макарова.

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Обиды и боль

Более сложной и болезненной оказалась любовная связь мастера с актрисой и моделью Ольгой Сидоровой. Они познакомились в 1996-м, когда Карен Георгиевич еще был женат на Дарье Майоровой и у них один за другим родились сыновья (разница между Иваном и Василием - три года). Сидорова тоже была несвободна. Но через пару лет после премьеры картины «День полнолуния» режиссер предложил ей переехать к нему, в квартиру на Чистых прудах.

Влюбленные стали жить вместе, но Ольге оказалось мало лишь любви талантливого человека. Она вдруг задумала тоже стать режиссером. Намекала, что ей нужны дорогие подарки, и настаивала на новых ролях в его картинах. Но Шахназаров не тот режиссер, который снимает любимых по их требованию. Ту же Майорову он пригласил лишь в одну ленту - «Цареубийца».

В какой-то момент Сидорова не удержалась и рассекретила в интервью их роман. После этого Шахназаров решительно прервал отношения, они несколько лет не общались. Но потом помирились.

Экспресс газета

- Карен во время сьемок «Дня полнолуния» смотрел на меня как на желанную женщину. В его взглядах не было пошлости, похоти… Только восхищение моей красотой, - уверяет теперь Сидорова. - Наши отношения переросли в роман. Были обиды, была боль... К счастью, удалось остаться друзьями. Даже были планы о новой совместной работе.

В последние годы Ольга отошла от актерства и стала журналисткой. Берет интервью у бывших коллег. Телевизионной журналистикой занимается и Дарья Майорова. Любопытно, что и вторая жена режиссера - Елена Сетунская (Алена Зандер) - профессиональная журналистка.

Сбежавшая невеста

Сетунская ворвалась в жизнь 30-летнего Шахназарова как яркая комета. За его плечами остался короткий юношеский брак, продлившийся всего полгода. И вдруг рядом с Кареном появилась такая остроумная, образованная и модная красавица! Дочь корреспондента агентства ТАСС Николая Сетунского, которую воспитал следующий муж мамы, известный детский писатель Анатолий Алексин, родила от Шахназарова девочку. Но через пять лет неожиданно и втайне от режиссера сбежала с их наследницей в США. И там вышла замуж за продюсера Зандера. Для режиссера этот поступок стал потрясением. Ведь Алена помимо прочего запретила ему общаться с дочкой и оборвала все связи. Шахназарову пришлось через суд отстаивать свои права.

Экспресс газета

Только благодаря фильму «Американская дочь», в основу которого легла его личная семейная драма, режиссер избавился от боли. Любопытно, что на роль бессердечной жены он пригласил свою бывшую невесту Марию Шукшину. Мать Маши Лидия Федосеева-Шукшина однажды раскрыла «Экспресс газете» тайну несостоявшегося союза своей дочери и Карена Георгиевича:

- Карен сделал предложение Маше, и они собирались пожениться…Но до свадьбы дело не дошло. Маша не хотела связывать свою жизнь с творческим мужчиной. Говорила, что построить счастье с художником невозможно.

Экспресс газета