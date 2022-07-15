Кабо требует от бывшего мужа миллионнный долг по алиментам

Два года назад Ольга Кабо развелась с Николаем Разгуляевым. Долгое время актриса не подозревала о долгах мужа. Об этом сообщает StarHit.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

После того как Разгуляева признали банкротом, Кабо чуть не лишилась дома, от нее требовали отдать квартиру в счет погашения долга. Но женщина доказала, что жилплощадь приобретала на личные средства, а затем и сама подала в суд на бывшего мужа.

Актриса решила восстановить справедливость и относительно содержания общего сына Виктора, которому в конце июля исполнится 10 лет.

«Кабо требует алименты в твердой денежной сумме, равной двукратной величине прожиточного минимума для детей, установленного постановлением мэра Москвы (на данный момент это порядка 32 тысяч рублей — прим. ред.), с последующей индексацией пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей, ежемесячно, начиная с момента подачи заявления и до совершеннолетия ребенка», — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе Никулинского районного суда.

Также Ольга просит выплатить ей долг по алиментам за три года, предшествующие обращению в суд, в размере двукратной величины прожиточного минимума для детей — в общей сумме 1 121 790 рублей. Беседа между представителями сторон назначена на 27 июля.

Актриса намерена отстоять свою долю в реализованном в счет долгов совместном имуществе в общей сумме на 26 052 267 рублей.