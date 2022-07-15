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1 час назад

У Шатунова нашлась родная сестра

Даша Краснова

В эфире программы «Оставаться людьми» ведущий записал интервью с мужчиной по имени Александр, который проживает в селе Старая Отрада. В прошлом он был знаком с родными Юрия Шатунова. Он сообщил ведущему про родственницу певца. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

У Шатунова нашлась родная сестра
Фото: кадр из передачикадр из передачи

«У Юры есть родная сестренка. Не сводная. Точно была у него родная сестра. Она вместе с ним была в интернате и детдоме. Сестренка – копия Юры. Красавица. В детдоме они были вместе. Она была на Троекуровском кладбище на похоронах. Плакала. Они с ним как две капли воды похожи. Он в детдоме ее защищал», - заявил мужчина.

По словам мужчины, семья у Юрия Шатунова была непростая.

«Мать в себе, отец в себе. Отчим у Юры выпивал. Сестру Юры забрали из детдома добрые люди. Она живет в Москве», - заявил мужчина.

Ранее о родной сестре музыканта не сообщалось. Мать исполнителя ушла из жизни в возрасте 29 лет.

До этого мы рассказывали, что будет с прахом Шатунова.

Звёзды,Юрий Шатунов,
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