У Шатунова нашлась родная сестра

В эфире программы «Оставаться людьми» ведущий записал интервью с мужчиной по имени Александр, который проживает в селе Старая Отрада. В прошлом он был знаком с родными Юрия Шатунова. Он сообщил ведущему про родственницу певца. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
«У Юры есть родная сестренка. Не сводная. Точно была у него родная сестра. Она вместе с ним была в интернате и детдоме. Сестренка – копия Юры. Красавица. В детдоме они были вместе. Она была на Троекуровском кладбище на похоронах. Плакала. Они с ним как две капли воды похожи. Он в детдоме ее защищал», - заявил мужчина.
По словам мужчины, семья у Юрия Шатунова была непростая.
«Мать в себе, отец в себе. Отчим у Юры выпивал. Сестру Юры забрали из детдома добрые люди. Она живет в Москве», - заявил мужчина.
Ранее о родной сестре музыканта не сообщалось. Мать исполнителя ушла из жизни в возрасте 29 лет.
До этого мы рассказывали, что будет с прахом Шатунова.