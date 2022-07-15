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51 минуту назад

Лепс рассказал о покупке недвижимости у моря

Lenta.ru

Российский певец и продюсер Григорий Лепс рассказал, что купил для своей матери квартиру в Сочи. Он поделился подробностями в интервью StarHit.

Лепс рассказал о покупке недвижимости у моря
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мать артиста Натэлла Семеновна проживает в Сочи, за ней ухаживает дочь Этери Алавидзе. По словам Лепса, мать находится в преклонном возрасте, однако чувствует себя хорошо. Он старается навещать родственников, однако у него получается приезжать нечасто.

«В Сочи ей хорошо, сестра моя тоже там: купил матери квартиру совсем рядышком, чтобы Этери за ней присматривала. Все-таки она уже в сильно преклонном возрасте. Не часто, но и сам бываю, вижусь с родными, недавно как раз приезжал с концертами», — рассказал певец.

Звёзды,Григорий Лепс,
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