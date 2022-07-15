Почему Бритни Спирс снова встретится в суде с отцом

Кажется, разбирательства между Бритни Спирс и ее отцом не закончатся никогда. Что сейчас происходит в их отношениях и почему они снова встрется в суде в августе, читайте в материале «Рамблера».

Поклонники певицы были уверены, что 30 сентября прошлого года, когда суд официально отстранил Джейми Спирса от должности опекуна Бритни, была поставлена точка в семейных разбирательствах, но не тут-то было. После этого отец и дочь продолжили составлять иски друг против друга и обмениваться взаимными обвинениями.

На днях стало известно, что Джейми Бритни намерен доказать свою «правоту» в очередной раз. После свадьбы Бритни ее отец подал на нее в суд с требованием заставить его дочь дать показания. Он утверждает, что певица выкладывает в социальные сети посты, которые очерняют его имя и портят ему репутацию. Мужчина также хочет оспорить в суде утверждения Бритни о том, что ее заставляли сдавать в больших количествах кровь для лечения, а также участвовать в терапии без ее желания.

На днях суд рассмотрел его иск и пригласил Бритни и самого Джейми для дачи показаний перед присяжными. Он в свою очередь будет обязан ответить на «злоупотребление опекунством», в частности тем, как распоряжался деньгами дочери. Они встретятся в суде уже 12 августа, об этом сообщает Page Six.