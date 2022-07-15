Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
7 минут назад

Почему Бритни Спирс снова встретится в суде с отцом

Мира Маркина

Кажется, разбирательства между Бритни Спирс и ее отцом не закончатся никогда. Что сейчас происходит в их отношениях и почему они снова встрется в суде в августе, читайте в материале «Рамблера».

Почему Бритни Спирс снова встретится в суде с отцом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поклонники певицы были уверены, что 30 сентября прошлого года, когда суд официально отстранил Джейми Спирса от должности опекуна Бритни, была поставлена точка в семейных разбирательствах, но не тут-то было. После этого отец и дочь продолжили составлять иски друг против друга и обмениваться взаимными обвинениями.

На днях стало известно, что Джейми Бритни намерен доказать свою «правоту» в очередной раз. После свадьбы Бритни ее отец подал на нее в суд с требованием заставить его дочь дать показания. Он утверждает, что певица выкладывает в социальные сети посты, которые очерняют его имя и портят ему репутацию. Мужчина также хочет оспорить в суде утверждения Бритни о том, что ее заставляли сдавать в больших количествах кровь для лечения, а также участвовать в терапии без ее желания.

На днях суд рассмотрел его иск и пригласил Бритни и самого Джейми для дачи показаний перед присяжными. Он в свою очередь будет обязан ответить на «злоупотребление опекунством», в частности тем, как распоряжался деньгами дочери. Они встретятся в суде уже 12 августа, об этом сообщает Page Six.

Напомним, в социальных сетях сейчас активно обсуждают, что бывший бизнес-менеджер Бритни Спирс вывела 600 миллионов долларов на счет Ким Кардашьян. Сетевые детективы даже нашли подтверждения своим домыслам, и намерены вывести мошенников на чистую воду.

Звёзды,Джейми Спирс,Ким Кардашьян,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители