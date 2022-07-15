Бородина пожаловалась на травлю дочерей

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) поделилась с подписчиками, что она и ее дочери подверглись травле в сети.
"Я вчера лежала и думала: может, перестать выкладывать детей. Потому что сколько я вчера прочитала, ни одной матери такого не пожелаю", - написала звезда.
Бородина рассказала, что хейтеры постоянно распространяют фейковую информацию и пишут негативные слова в адрес нее и дочерей.
"Мне [надоело], что публичные люди вечно во всем виноваты! А тем более их дети! Я ни одному человеку на земле не сделала ничего плохого, чтобы такое выслушивать!" - негодует телеведущая.
Она не стала раскрывать подробностей того, какие слова недоброжелатели адресуют ее детям.