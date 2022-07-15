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1 час назад

Лепс рассказал, на что любит тратить заработанные деньги

Газета.Ruиещё 1

Певец Григорий Лепс в разговоре с изданием StarHit рассказал, на что любит тратить деньги "в свое удовольствие".

Лепс рассказал, на что любит тратить заработанные деньги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"На детей, на зарплату сотрудникам своего продюсерского центра, делаю аранжировки, покупаю песни, помогаю людям в меру своих сил",

- признался Лепс.

Он также отметил, что иногда покупает вещи для себя: например, джинсы или туфли. Певец добавил, что перестал массово скупать очки. По словам Лепса, этих аксессуаров у него накопилось около 400 штук. Он напомнил о наличии собственной фирмы, которая производит "золотые очки". Лепс "раздаривает" их своим друзьям и коллегам по шоу-бизнесу.

Ранее Лепс признался, сколько заработал на "Рюмке водки".

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